Udinese, ultime ore di mercato ma senza sussulti

Stefano Pontoni

Manca sempre meno alla chiusura della finestra invernale del calciomercato, con il sipario che calerà definitivamente il primo di febbraio alle ore 20. Cosa aspettarsi in entrata ed in uscita dall'Udinese per queste ultime 48 ore di trattative?



Tutto ruota attorno alla questione Nehuen Perez. Con il Napoli era tutto fatto, l'accordo tra i club era stato trovato sulla base di 18 milioni di euro bonus compresi, ma alla fine il club partenopeo sembra aver cambiato idea, anche in virtù del passaggio alla difesa a tre e alle buone prestazioni offerte da Leo Ostigard. Dal canto suo, l'Udinese avrebbe fatto un'ulteriore innesto in difesa solo in caso di addio del centrale argentino. Sono stati sondati i nomi di Lovato e dello stesso Ostigard, oltre a quelli di Van Breemen e Benamar, ma ne va da sè che se Perez dovesse rimanere la difesa rimarrebbe quella di oggi.



Un caso, quello di Perez, che ricorda molto da vicino quello di Samardzic, anch'esso dato per molto vicino al Napoli ed in realtà alla fine rimasto a Udine, per ora. Sembra che la Juventus abbia fatto un tentativo nelle scorse ore per riprendere i contatti con l'Udinese, ma il club friulano sta facendo muro. Il centrocampista serbo sembra destinato a rimanere in Friuli fino al termine della stagione.



L'Udinese, dunque, chiuderà il proprio mercato invernale con due soli innesti: quello già ufficializzato di Giannetti e quello ancora da ufficializzare di Damian Pizarro dal Colo Colo, che verrà annunciato quando l'attaccante classe 2005, attualmente impegnato nel Sudamericano U20 con il Cile, arriverà in Italia.



Per quanto riguarda le uscite, l'Udinese ha già ufficializzato numerose partenze per quanto riguarda giovani ceduti in prestito per fare esperienza e trovare maggiore minutaggio (Pafundi, Piana, Guessand, Semedo, Quina, Diawara). Da valutare le posizioni di Etienne Camara, che potrebbe anch'egli partire per trovare più spazio, e di James Abankwah, rientrato anticipatamente dal prestito poco fortunato al Charlton.