L’Udinese sta cercando in questi giorni di trovare una sistemazione ad alcuni giocatori che necessitano di avere più spazio per mostrare il proprio potenziale. Uno di questi è sicuramente l’esterno offensivo classe ‘98 Aly Mallè, lo scorso anno in prestito al Balıkesirspor. In serie B turca il giocatore ha disputato una buona stagione mettendo a referto 26 presenze, 6 gol e 1 assist.



Sul maliano ci sono da tempo gli occhi dell’Ascoli che, secondo Sky, è prossimo a chiudere la trattativa. Si parla di un affare a titolo definitivo per i bianconeri con una percentuale sulla futura rivendita maggiore di 500mila euro a favore dei friulani.