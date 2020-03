Udinese in campo in vista del Torino. Questo il report ufficiale del club: "Il cattivo tempo non ferma la preparazione dei bianconeri, che oggi pomeriggio si sono allenati sotto la pioggia sui campi del Bruseschi. Dopo la fase di attivazione, il gruppo si è suddiviso in due parti, svolgendo da una parte una partitella 6 contro 6 a campo ridotto, dall'altra esercitazioni incentrate su dai e vai, conclusioni e ripartenze. Con il rientro in squadra di Sebastien De Maio, il gruppo a disposizione di mister Gotti è al completo, ad eccezione del solo Sebastian Prodl".