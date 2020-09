L’Udinese in questa sessione di mercato sta cercando di puntellare la rosa in tutti i reparti, in particolare quello arretrato. Dalla stampa turca arrivano conferme sull'interesse del club friulano per il terzino destro classe ’99 Burak Kapacak del Bursaspor. Per il laterale, autore di ben 8 assist in 24 partite nella scorsa stagione, i bianconeri sono pronti a un’offerta di 2 milioni di euro per provare a accaparrarselo.