Il tecnico dell'Udinese Julio Velazquez ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Juve: "Allegri? E' un allenatore molto bravo. Quando arrivò alla Juve non fu semplice, ma mi piace come ha lavorato in questa situazione, sempre con equilibrio. Non lo conosco personalmente, ma ciò che vedo mi piace. Non è semplice allenare una squadra che ha come obiettivo vincere sempre".