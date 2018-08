L'allenatore dell'Udinese Julio Velazquez, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'importante sfida contro la Sampdoria.



MUSSO - "Musso? Sta bene, sta migliorando, è una possibilità in più in questo momento ma è da due giorni che si allena con la squadra, quindi vediamo domani cosa facciamo".



CAMBIO MODULO - "È una possibilità. Abbiamo lavorato su questo in settimana, anche con tre centrocampisti nel 4-3-3, nel 4-2-3-1. La Sampdoria è una squadra diversa nel modulo rispetto al Parma, per questo abbiamo preparato diversi moduli per affrontarla. Sappiamo cosa fare, ma domani vediamo".



CASO BARAK - "Barak si è infortunato stamattina, ma potrebbe esserci domani. Barak è un ottimo giocatore, si è adattato bene al nuovo modulo e lo ha dimostrato nel precampionato. Non possiamo crocifiggerlo per una partita storta. Ha preso una botta in rifinitura ma non sono preoccupato, è convocato".



L'ATTACCO - "Lasagna è un ottimo giocatore, io lo vedo meglio come punta anche se in passato ha ricoperto altri ruoli. Pussetto lo conosco da tanti anni, è un grande giocatore. Teodorczyk sta bene, si è allenato con la squadra e sta migliorando fisicamente. Non è ancora al 100% ma è arrivato con la giusta mentalità e ci farà comodo".