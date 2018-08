Julio Velazquez, allenatore dell'Udinese, parla dopo la vittoria sulla Sampdoria a Radio Rai: "Una vittoria bellissima per noi, per la fiducia, per i nostri tifosi, è molto importante e penso che per tre quarti della gara siamo stati superiori, dopo un po' meno ma è normale, la Sampdoria ha fatto di tutto per pareggiare, potevamo segnare il secondo gol ma è molto importante vincere così per il cuore per la testa e dopo il pareggio col Parma, la vittoria di oggi è importante, abbiamo lavorato tutti insieme con il cuore, la testa, eravamo messi bene tatticamente, è una vittoria importante".



SU BERHAMI - "E' stato bravissimo, non solo oggi che ha giocato ma anche contro il Parma che ha giocato solo tre minuti, il suo modo di stare nello spogliatoio è fantastico, è un giocatore top e bravo come persona, è un giocatore molto importante per noi e oggi la sua gara è stata top".