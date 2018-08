Queste le parole di Velazquez dopo la sconfitta della sua Udinese contro il Benevento: "Per me i primi trenta minuti abbiamo fatto una buona prestazione con il gol, era importante segnare il secondo poi non mi è piaciuto, abbiamo avuto paura e nella seconda parte non abbiamo fatto ciò che abbiamo preparato. Perdita di palla, corsa verso la nostra porta, molti tocchi, non abbiamo avuto velocità. Dopo il gol del Benevento abbiamo avuto paura e abbiamo sbagliato a concedere palla ai nostri avversari. Questa situazione ha dato paura alla squadra. Importante più continuità con palla, più equilibrio poi l'aspetto psicologico arriva. Mi dispiace per la società e per i tifosi. E' coppa non è campionato ma noi dobbiamo pensare a vincere queste partite. Adesso testa al campionato. D'accordo che negli ultimi quindici minuti del primo tempo ci sono stati alcuni passaggi indietro che non si devono fare. Sono d'accordo che in difesa ci sono stati errori ma non solo dalla difesa, tutta la squadra ha avuto problemi nella continuità". L'attacco:" in ritiro abbiamo fatto bene, Lasagna ha fatto un buon precampionato, oggi potevamo fare meglio con la palla senza la palla, i primi trenta minuti mi sono piaciuti poi se la squadra non ha continuità è difficile anche per la prima punta. Oggi troppi tocchi di palla e questo non è facile per la prima punta. Non penso che ci sia un blocco psicologico in casa perché giochiamo davanti ai nostri tifosi. E' importante che non ci siano problemi in casa, l'importante è che la mentalità sia sempre positiva".