Il tecnico dell'Udinese Julio Velazquez ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari col Genoa: "Sono contento per il pareggio, era molto importante interrompere la serie di quattro sconfitte consecutive. Mi è piaciuto molto il secondo tempo, nel finale avremmo potuto anche vincerla la partita. Abbiamo avuto un calendario bruttissimo, abbiamo giocato con le prime sei squadre della classifica: da fine novembre ci saranno partite più tranquille. Siamo una squadra molto giovane e questa partita ci farà crescere. Ora arriviamo alla prossima gara contro il Milan con la testa libera".



Lasagna ha ribadito che la squadra è con lei...

"Siamo una grande famiglia. In settimana abbiamo fatto una cena tutti insieme, non solo con i giocatori, ma anche con tutte le persone che lavorano nel club".