Al termine dell'amichevole contro il Bravo, il tecnico dell'Udinese Julio Velazquez ha parlato a Sky Sport: "Abbiamo tanti calciatori in nazionale, ma questpartita è stata importante per dare spazio a chi ha giocato meno in campionato. Vincere fa sempre bene, oggi potevamo fare otto o nove gol ma ciò che contava era mettere minuti nelle gambe di tutti i nostri calciatori. Speriamo che la prossima settimana i ragazzi impegnati in nazionale tornino senza infortuni, perché abbiamo impegni molto difficili. Lasagna e De Paul in nazionale? La prima volta per entrambi con Italia e Argentina, una chiamata importante per loro, per la società e per lo staff: sono molto soddisfatto, vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro. Perché allenatore? L'ho deciso a 15 anni, ormai è tanto che alleno ma ho sempre avuto questa vocazione. Come fermare la Juventus? Non è facile fermarla, è la migliore del campionato, credo che dopo l'arrivo di Ronaldo possa vincere la Serie A e anche la Champions: questa Juve ha fame di vittorie, l'acquisto di Cristiano ha aiutato tantissimo. Calendario? Dobbiamo fare punti contro tutti, questo è l'obiettivo. Abbiamo fatto prestazioni positive in quasi tutta la stagione, siamo una squadra giovane e in crescita, ci serve ancora tempo. Abbiamo affrontato avversari di livello finora, del nostro reale campionato ci siamo misurati solamente con Chievo, Parma e Bologna".