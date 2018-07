Julio Velazquez, neo tecnico dell'Udinese, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport.



Queste le sue dichiarazioni: "Vivo di calcio 24 ore su 24. Penso al calcio da quando ero bambino e a 15 anni ho cominciato ad allenare. Facevo entrambe le cose: giocatore-allenatore. Penso di avere la vocazione. Ho capito subito che mi piaceva più allenare. Guardavo solo calcio e ancora oggi faccio così. Arrigo Sacchi l’ho sempre ammirato tanto, quel Milan degli olandesi credo sia fonte di ispirazione per tanti. Poi ho seguito Francisco Maturana, che a quei tempi era in Spagna, e Johan Cruijff. Con Gino Pozzo ci siamo incontrati nove mesi fa. Lui e i suoi collaboratori hanno visto la nostra squadra, l’Alcorcon. Ci siamo visti in Spagna, ma io ero già stato a Udine l’anno prima. E adesso alleno l’Udinese. La Serie A è molto tattica, molto dura. Ho visto tutte le partite dell’Udinese, ho visto tante partite dal vivo anche in stadi come Modena e Brescia. Ho capito che si cambiano tanti moduli nella stessa partita. Non conosco di persona nessun allenatore italiano, ma apprezzo molto il gioco di Giampaolo alla Sampdoria e ho ammirato quello di Sarri col Napoli".