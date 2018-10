Il tecnico dell'parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli: "Out Insigne? Parliamo di una rosa con tanta qualità, ma credo che Insigne sia uno dei migliori del Napoli: perderanno un giocatore importante, ma potranno schierarne altri forti. Non sarà una partita come le altre perché affrontiamo una squadra molto forte, sarà molto diverso da quando abbiamo giocato contro la Juventus. La cosa importante siamo noi, l'avversario conta in alcune situazioni di gioco. Come stanno i nazionali? Nessuno si è infortunato, ma qualcuno è stanco come Wague che ha fatto un lungo viaggio: vedremo domattina e decideremo. Lasagna e De Paul in nazionale? Ho parlato con entrambi, sono molto soddisfatti. Stanno bene e le loro convocazioni sono positive per noi, per lo spogliatoio e anche per la società: se un calciatore è contento fuori dal campo poi trasferisce tutto in partita e questo è un vantaggio. Pussetto più avanti? Mi piace molto, a volte ha giocato anche come punta e seconda punta. per me può giocare ovunque in attacco. In questo inizio di stagione si è dovuto abituare al nuovo calcio, con un ritmo più alto, ma adesso è cresciuto: settimana dopo settimana si vedono i miglioramenti che sta facendo. Lasagna vuole una spalla? Contestualizziamo le parole: per me è un calciatore bravissimo che può giocare da solo, con un altro o con due esterni. L'importante è il lavoro e il sacrificio. Si è guadagnato la Nazionale con un solo gol realizzato, il che vuol dire che sta lavorando bene con la squadra: con l'Italia ha fatto benissimo in dieci minuti. Dobbiamo pesare le parole e capire che domanda gli è stata fatta. Napoli? Ancelotti è stato molto intelligente quando è arrivato.L'anno scorso gli azzurri hanno fatto molto bene, ma lui ha cambiato qualcosa dimostrando di essere bravo: qualche giocatore gioca in una posizione diversa rispetto a quando c'era Sarri. Dico che è stato intelligente perché ha cambiato alcune cose ma ne ha mantenute altre. Il Napoli è una squadra molto forte e dinamica, arriva velocemente in area avversaria e gioca molto bene. Udinese? Per fare un'analisi oggettiva partiamo dal fatto che siamo una squadra giovane che può ancora migliorare. in questo momento abbiamo giocato otto partite, tre delle quali con squadre del nostro livello come Chievo, Bologna e Parma, tutte in trasferta. Le altre cinque le abbiamo disputate contro squadre al top della classifica. Il calendario non ci è stato amico ma dobbiamo essere tranquilli. Serve intelligenza e capacità di adattamento a ogni situazione. Dobbiamo lavorare e migliorare. Posso rimproverare qualcosa ai miei ragazzi solo per la sfida di Bologna, contro Juventus, Fiorentina e Lazio non siamo andati male, abbiamo magari preso gol evitabili ma ci sta di perdere. Cosa mi aspetto dai miei? Mi aspetto una squadra che abbia fame. Ieri abbiamo fatto un buon allenamento e abbiamo parlato tra di noi prima della seduta. Mi è piaciuto tutto dell'allenamento di ieri, serve mentalità positiva per una partita che sarà molto difficile ma dove dall'altra parte possiamo fare punti. Il Napoli è molto forte ma senza Insigne perdono qualcosa. La nostra mentalità deve essere ambiziosa. Teodorczyk? Dobbiamo valutarlo sia stasera che domani, ha lavorato a parte e individualmente con lo staff medico. L'attitudine è positiva, vedremo come starà domani mattina".