Julio Velazquez, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa dopo il pareggio con l'Udinese. "Credo che il pareggio sia giusto, partita molto equilibrata, il Toro è squadra forte con calciatori della Nazionale - si legge su udineseblog.it -. Noi abbiamo fatto una buona prestazione, senza palla la squadra è stata equilibrata, con la palla bene la transizione offensiva. Abbiamo avuto altre due possibilità per segnare prima del gol. Nel finale di partita potevamo vincere col passaggio a Machis. Pareggio giusto anche se guardiamo sempre la porta avversaria per provare a segnare per vincere. Non abbiamo mai mollato mentalmente, siamo stati sempre in partita non perdendo mai il focus sulla gara. Sull'episodio del gol annullato a Berenguer non posso parlare perché non l'ho visto. Il VAR è positivo per il calcio".