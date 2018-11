Julio Velazquez, allenatore dell’Udinese, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Empoli: “La squadra sta bene, arriva bene a questa partita. Io sono fiducioso e tranquillo, penso a lavorare e a stare con la testa sugli allenamenti, non spreco energie per altre situazioni. Il rapporto con la società è bellissimo, con il patron e il ds c'è sinergia. Parliamo di tutto, mi piace molto questo modo di rapportarsi, posso solo parlare bene”.





SUL CAMBIO IN PANCHINA - “Andreazzoli ha fatto un lavoro straordinario, mi è piaciuto molto. L'analisi non può prescindere dal calendario, molto difficile. Era una squadra con principi di gioco ben definiti. Il cambio di allenatore comporterà un cambio nei principi di gioco e di modulo. Il contesto è diverso adesso, Iachini è molto emotivo, può dare la scossa alla squadra come ha fatto a Sassuolo, ma dobbiamo guardare soprattutto a noi”.