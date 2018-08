Il nuovo allenatore dell'Udinese Julio Velazquez ha preso la parola in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro il Parma: "Sono soddisfatto del mercato della società. Mi sono confrontato con la proprietà, siamo d'accordo su tutto. Penso che abbiamo una squadra forte, giovane, in grado di lavorare giorno dopo giorno e di crescere in tutto, nel lavoro individuale e collettivo".



Sui dubbi di formazione: "Ekong è pronto: la settimana scorsa ha fatto un gol, si è allenato con continuità. Teodorczyk verrà con noi perché è in una situazione più o meno normale di allenamento, mentre non ci sarà D'Alessandro, visto che arriva da 5 giorni in cui non si è allenato con normalità".