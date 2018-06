Il nuovo allenatore dell'Udinese, Julio Velazquez Santiago ha dichiarato nella conferenza stampa della sua presentazione ufficiale: "È un piacere essere qui. Grazie alla società che ha scelto me per questo progetto, io e il mio staff veniamo con motivazione e passione massima per raggiungere gli obiettivi con una filosofia concorde con il club. Stavamo trattando da nove mesi, in ogni caso sono un allenatore a cui piace stare sempre aggiornato. Ho visto molte partite dell'Udinese e nell'ultimo periodo, quando il dialogo si era fatto più intenso, ho guardato tutte le gare di questo campionato. Conosco le individualità e la squadra, penso che ci sia un potenziale molto interessante. L'idea è sviluppare queste potenzialità per migliorare gli obiettivi".