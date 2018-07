Julio Velazquez, allenatore dell'Udinese, parla dopo la vittoria, per 2-1, sul Leicester: "Sono soddisfatto di quanto fatto oggi, non era facile perché fa molto caldo, ma abbiamo fatto bene. Nella prima parte siamo andati meglio perché eravamo più freschi, nella seconda il caldo ha inciso. Piano piano stiamo crescendo nelle prestazioni, tutta la squadra sta crescendo ed è importante. È molto importante trasferire quanto fatto in allenamento in campo, bisogna fare i complimenti a tutti per l'impegno. Per settimana prossima vedremo come gestire il minutaggio, ci sono tre amichevoli in pochi giorni, per qualche elemento ci saranno più minuti. L'entusiasmo dei tifosi venuti qui è stato bellissimo, il calcio è anche passione. Oggi abbiamo giocato in 12, è stata una cosa molto bella".