Conclusione pericolosa con il destro da fuori area di Ekkelenkamp, Joronen è attento e alza sopra la traversa.Sul rinvio lungo, Stankovic si fa male al ginocchio: il portiere chiede il cambio e lascia il posto Joronen.Fischio d'inizio, si parte!IL TABELLINOUDINESE-VENEZIA 0-0Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Lovric, Payero, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca, Sanchez.Stankovic (19' Joronen); Schingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Oristanio, Yeboah.

Arbitro: MarianiAmmoniti:Espulsi:Nel 23° turno di Serie A, Udinese e Venezia si sfideranno in una partita tra due squadre che cercano la prima vittoria del 2025. Entrambe, infatti, non vincono da prima di Natale e hanno collezionato finora cinque punti – due sconfitte e tre pareggi – rendendo il match un'occasione imperdibile per cambiare rotta. I friulani, attualmente a quota 26 punti, arrivano in campo alla luce del recente k.o. subito contro la Roma e con la necessità di reagire rapidamente per non compromettere le ambizioni stagionali. Al contrario, i veneti, guidati da Eusebio Di Francesco, si trovano in piena zona retrocessione, a quota 16 punti, e dopo aver sprecato la chance di risalire in classifica nel derby contro il Verona al 'Penzo', hanno ora tutto da guadagnare.