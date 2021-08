LE FORMAZIONI UFFICIALI:

. Alle 18.30, l'ospita ilnel primo anticipo del venerdì, in attesa di Verona-Inter (20.45). Esordio positivo per i bianconeri, capaci di fermare sul 2-2 la Juve dopo una rimonta favorita anche dal doppio errore di Szczesny. Nuova trasferta, invece, per gli uomini di Zanetti, sconfitti al debutto al Maradona di Napoli dopo una prova di personalità.Sono 8 i precedenti tra le due formazioni in Serie A. Bianconeri imbattuti tra le mura amiche, con 2 vittorie e altrettanti pareggi. Nelle sfide in Laguna, invece, 3 successi arancioneroverdi e un pareggio. I friulani hanno vinto le ultime tre sfide contro squadre neopromosse in Serie A: tuttavia, l’Udinese non trova il successo in Serie A dallo scorso aprile (4-2 vs Benevento). Da allora ha giocato sei incontri, totalizzando 2 pareggi e 4 sconfitte.Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; PussettoLezzerini; Mazzocchi, Caldara, Svovoda, Ceccaroni; Busio, Crnigoj, Heymans; Okereke, Henry, Johnsen​