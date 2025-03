Udinese-Verona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(sabato 15 marzo 2025 con calcio d'inizio alle ore 15:00) è una gara valevole per la 29ª giornata di campionato in Serie A, la decima nel girone di ritorno. Dopo il pareggio per 1-1 sul campo della Lazio nel posticipo di lunedì sera, i padroni di casa si presentano a questa sfida al decimo posto in classifica con 40 punti, 14 in più dell'Hellas fermo a quota 26 dopo la sconfitta in casa col Bologna.Allo Stadio Friuli (ribattezzato Bluenergy Stadium) arbitra Ayroldi, assistito da Lo Cicero e Votta con Perri quarto uomo, Gariglio e Mazzoleni al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Giannetti, Ehizibue, Payero e Lovric da una parte; Coppola e Suslov dall'altra. Nel prossimo turno dopo la sosta per le nazionali il Verona gioca in casa col Parma, l'Udinese contro l'Inter a San Siro.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Udinese-Verona in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Partita: Udinese-Verona.Data: sabato 15 marzo 2025.Orario: calcio d'inizio alle ore 15:00.Canale tv: DAZN.Streaming: DAZN.(3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.(3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Daniliuc; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradaric; Suslov, Tengstedt; Sarr. All. Zanetti.

- Runjaic perde per squalifica Kamara, che si aggiunge agli altri indisponibili Sava e Touré. Zanetti deve fare a meno dello squalificato Valentini oltre agli infortunati Frese, Harroui e Serdar.- Udinese-Verona è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La telecronaca di Udinese-Verona è affidata a Luca Farina.