Udinese-Verona, perché Thauvin non è neanche in panchina

è una delle due gare delle 15 del sabato di Serie A: i bianconeri sono in una posizione tranquilla di metà classifica a -10 dalla zona europa e abbastanza lontani dalla retrocessione per poter stare tranquilli; la squadra di Zanetti invece è a +4 sulla terz'ultima e a caccia di punti dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite (due ko di fila nelle ultime due partite).- Scorrendo la formazione ufficiale dell'Udinese bisogna evidenziare l'assenza di, uno dei giocatori più importanti della squadra di Runjaic in questa stagione;. Nessuna scelta tecnica da parte dell'allenatore tedesco, l'ex giocatore del Marsiglia è fuori per infortunio: a frenarlo è stato un problema alla fascia plantare del piede destro, il giocatore sentiva troppo dolore e così il tecnico ha deciso di non rischiarlo evitando che la situazione possa peggiorare.

- Al suo posto Runjaic ha sceltoche farà così la sua decima partita stagione considerando tutte le competizioni, la sesta dal primo minuto; torna titolare dopo due panchine di fila contro Parma e Lazio, l'ultima presenza dal primo minuto è stata il 21 febbraio a Lecce. Oggi l'attaccante cileno affiancherà Lucca nell'attacco bianconero. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:: Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Atta, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Sanchez, Lucca.. Runjaic.: Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradaric; Suslov, Sarr; Mosquera.. Zanetti.