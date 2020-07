Tra le ultime indiscrezioni in casa Napoli c'è la trattativa per portare Rodrigo De Paul in maglia azzurra. Lo aveva preannunciato il capo scouting dell'Udinese, Andrea Carnevale. Oggi c'è la conferma anche da parte del vicepresidente dei friulani, Stefano Campoccia. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



"Napoli in pole su De Paul? Le parti dovrebbero sedersi a tavolino per capire la cifra economica. C’è sempre stato interesse del Napoli. Non so dirle se verrà a Napoli. Il panorama di giocatori con queste doti tecniche è ampio. Abbiamo già rifiutato un’offerta di 35 milioni per De Paul, non dal Napoli però”.