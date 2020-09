Continua il mercato delle occasioni in casa Udinese, dopo gli svincolati Forestieri e Molina ne arriva un terzo, questa volta dalla turchia. Si tratta, secondo Sky, di Tolgay Arslan, centrocampista classe ’90 nato a Paderbon in Germania ma da genitori turchi. Il giocatore la scorsa stagione ha militato, senza trovare grande spazio, tra le file del Fenerbahce collezionando appena 13 presenze.



Arslan è arrivato nella giornata di ieri a Udine, come testimonia la foto postata sulle sue storie di Instagram, per svolgere le visite mediche prima di firmare il contratto con i bianconeri.