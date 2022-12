Il centrocampista dell'Udinese Walace ha parlato ai media della società bianconera:



"Sono contentissimo di aver allungato il contratto con l'Udinese perché per me è un piacere stare qui e fare parte di questa compagine. Siamo molto uniti, dobbiamo continuare cosi. Celebriamo questo compleanno importante con una bella serata, per poi tornare a concentrarci sul lavoro. Ora che ho rinnovato l'intesa sento maggiore fiducia, ma anche responsabilità, che voglio ripagare sul campo in ogni partita che giocherò"