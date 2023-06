Il centrocampista dell'Udinese Walace, intervenuto ai taccuini di Tuttosport, ha raccontato anche i problemi vissuti durante questa non facile stagione a livello personale:



"Nella stagione migliore della carriera c’è stato un autunno difficile, prima della pausa per il Mondiale, con un incidente automobilistico, la perdita di una persona cara e i ladri in casa, nel giro di poche settimane. È stato un periodo molto difficile perché è accaduto tutto in tempi ravvicinati. Non avevo la mia famiglia vicino in quel periodo e ho pensato di ritornare in Brasile. Ma ho messo la testa sul campionato e sono contento di essere rimasto qui a dare una mano alla squadra", le parole del leader della mediana dell'Udinese.