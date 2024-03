Udinese, Zarraga: 'Dovevamo dare un segnale. Salvezza? Dipende solo da noi'

A decidere la partita tra Lazio e Udinese è stato Oier Zarraga, autore del secondo gol stagionale favorito da una giocata super del tandem Lovric-Thauvin. Ecco quanto ha dichiarato a DAZN: "E' stata una vittoria molto importante, è una gran gioia aver contribuito con una rete decisiva. Eravamo reduci da alcuni risultati non positivi ed era importante muovere la classifica e dare un segnale. Sicuramente battere avversarie di livello in trasferta dà grosse soddisfazioni, ma ora è necessario fare il salto di qualità e affrontare con una mentalità e un approccio differente le formazioni alla nostra portata e che lottano per lo stesso obiettivo. Dobbiamo tornare a vincere in casa, è un fattore da sfruttare. Lavoriamo giorno dopo giorno per alzare l'asticella e trovare una continuità diversa. Quota salvezza? E' necessario ragionare gara dopo gara, senza fare troppi calcoli. Oggi abbiamo fatto bene, tra qualche giorno arriverà il Torino. Non guardiamo troppo oltre, sappiamo che dipende da noi".