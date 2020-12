Continua la striscia di risultati utili consecutivi per i ragazzi di Luca Gotti, usciti imbattuti anche dalla Sardegna Arena nel match giocato ieri pomeriggio.



Per i bianconeri si tratta del secondo pareggio di fila, dopo quello casalingo ottenuto contro il Crotone: a differenza della gara giocata contro la compagine calabrese, però, il punto conquistato a Cagliari è stato frutto di una rimonta, in seguito al vantaggio sardo firmato Lykogiannis.



Il gol dei padroni di casa, arrivato da calcio piazzato nel corso del primo tempo, aveva spento, seppur momentaneamente, l’entusiasmo con cui i friulani erano scesi in campo. Solo nella ripresa, infatti, gli ospiti sono riusciti a reagire, complice anche l’ingresso di Kevin Lasagna: è stato proprio il capitano dell’Udinese a riequilibrare l’incontro, raccogliendo il suggerimento in profondità di Pussetto e depositando alle spalle di Cragno il pallone dell’1-1 finale.



Positiva, ancora la volta, la prova della retroguardia bianconera, attenta e reattiva per tutta la durata della partita; bene anche la mediana, con Walace a spezzare le offensive rossoblù e De Paul pronto a ripartire con i suoi classici strappi. Ancora fuori forma, invece, Gerard Deulofeu, arrivato a Udine per alzare l’asticella, ma che ancora non è riuscito a trovare la propria dimensione nei tatticisimi di Luca Gotti.



Con il punto conquistato ieri, la squadra friulana sale a 15 lunghezze in classifica, condividendo l’11esimo posto in graduatoria con il Benevento. Sarà proprio la compagine guidata da Pippo Inzaghi la prossima avversaria delle Zebrette, nell’ultimo match prima della sosta natalizia.



Fondamentale sarà scendere in campo con la stessa tenacia vista nelle ultime uscite, al fine di prolungare la striscia di risultati utili consecutivi e terminare nel migliore dei modi un 2020 tutto sommato positivo.