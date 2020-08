La compagine di Luca Gotti, nel corso della prossima stagione, dovrà ripartire dalle ultime due trasferte disputate: il successo di misura al Mapei Stadium ha permesso a De Paul e compagni di concludere il campionato al 13esimo posto, raggiungendo quota 45 punti e migliorando di due lunghezze il piazzamento dell’anno scorso.



La quinta vittoria post-lockdown, arrivata grazie all’ottavo centro stagionale di Okaka, ha dimostrato come i bianconeri valgano molto più di quanto si è visto in questo torneo: la solidità della retroguardia e le reti di capitan Lasagna, coadiuvato dalle giocate del Diez argentino, riassumono perfettamente la situazione vissuta dai friulani al rientro in campo dopo la pandemia.



E proprio da qui bisognerà costruire il futuro delle Zebrette: prerogativa fondamentale sarà innanzitutto confermare Gotti, dandogli ancora fiducia dopo il bel finale di stagione ed accontentando così i tifosi bianconeri.



Trattenere Musso – recordman di clean sheet in questa stagione, ben 14 – e qualche altra pedina fondamentale, come Nuytinck e Sema, sarà il secondo passo per migliorarsi. Imminenti, invece, sembrano le partenze di De Paul, Larsen e Fofana, mentre non si conosce ancora il futuro di Kevin Lasagna.



Ora per i friulani è tempo di recuperare le energie, staccando per un attimo la spina e non pensare al mercato. Solo tra poche settimane, però, bisognerà riprendere la preparazione, per non farsi trovare impreparati al via: la prossima stagione dovrà essere differente, per effettuare quel salto di qualità che i sostenitori si aspettano da tempo e per ritornare sui ritmi visti in questo finale di campionato.