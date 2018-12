Dopo il pareggio casalingo contro il Frosinone e di fatto dopo l’ennesimastagionale, i tifosi dell’Udinese sembrano essersi stufati del pessimo andamento dei propri beniamini,duramente proprietà e giocatori al termine della gara, conabbastanza pesanti.Unico dato positivo è stato il ritorno al gol di Mandragora, a secco da febbraio scorso, che ci si augura possa essere ildi una lunga serie; per il resto, della partita contro la compagine ciociara si salvao nulla.Ekong, distratto in occasione del rigore procurato e trasformato da Ciano, così come Fofana e Lasagna, duramente. Anche De Paul non è riuscito ad accendere la squadra, divorandosi un gol nella ripresa che poteva chiudere i conti; continua invece aD’Alessandro, laterale di grande corsa e spinta, lieta sorpresa della gestione Nicola.Per il resto, ladi un’idea di gioco e ladi grinta e determinazione da parte dei giocatori in campo si è fatta sentire anche contro la difesa più bucata del campionato, che è riuscita a resistere fino a trovare il gol del pareggio e sfiorare quello del possibile e clamoroso vantaggio.Nonostante questi problemi, però, i supporters friulani seguiranno inla squadra a Ferrara, match in programma mercoledì 26 dicembre: i tagliandi ospiti acquistati per la delicata trasferta post-Natalizia, infatti, sono più di, risposta molto importante da parte dei sostenitori bianconeri, nonostante glirisultati ottenuti ultimamente.La zona retrocessione rimane a 1 punto, visto il pareggio del Bologna a Parma, mentre il Frosinone si trova a cinque lunghezze di distanza: c’è da dire anche che la classifica rimane molto corta, visto che dal 13esimo al 17esimo posto ci sono ben cinque squadre in altrettanti punti.Chissà se lae ladegli ultras basterà alla squadra per ripartire ed ottenere già dalla partita contro la Spal punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda.