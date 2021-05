Un campionato iniziato male, terminato ancor peggio, inframezzato solamente da un giro di boa che aveva illuso tutti, tifosi friulani compresi: nell’ultimo match di questa stagione, giocato domenica a Milano contro l’Inter, i ragazzi di Luca Gotti non sono praticamente mai scesi in campo, lasciando le redini del gioco ai campioni d’Italia e facendosi surclassare in lungo e largo da Lautaro e compagni.



Il doppio vantaggio nerazzurro, nel primo tempo, ha tagliato le gambe alle Zebrette, che nella ripresa hanno lasciato libertà alle manovre ed alle ripartenze dei padroni di casa. Il 5-1 finale ha riassunto alla perfezione il momento di forma dell’Udinese, sconfitta per ben otto volte nelle ultime undici uscite.



Ora il futuro del tecnico adriese è in bilico, sia per una fase conclusiva di stagione piuttosto deludente, che per quanto visto sotto l’aspetto del gioco: nonostante una salvezza tranquilla, infatti, la società sembra voler separarsi dall’attuale allenatore bianconero, per riportare entusiasmo all’interno dello spogliatoio e ripartire con mentalità e convinzione.



Le vacanze serviranno ai giocatori a recuperare le energie e ritrovare le forze necessarie, al fine di dimenticare un’annata tentennante ed intraprendere un nuovo cammino più uniti di prima.