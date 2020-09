È iniziata con una sconfitta la stagione 2020-2021 dei bianconeri, caduti a Verona contro l’Hellas di Ivan Juric: al Bentegodi è bastata una fiammata di Favilli, subentrato a gara in corso, per decidere il match e regalare tre punti ai padroni di casa.



La compagine guidata da Luca Gotti, nonostante il ko, ha dimostrato di avere un’identità, accompagnando alla solidità difensiva alcune buone ripartenze: tuttavia, come già visto dopo il lockdown, l’Udinese ha faticato molto a centrare il bersaglio, sbagliando spesso l’ultimo passaggio o sprecando malamente ghiotte occasioni.



La sterilità dell’attacco friulano, infatti, è stato il problema principale di questi ultimi campionati, giocati spesso in maniera propositiva, ma senza un vero e proprio centravanti capace di trascinare la squadra a suon di gol.



Anche per questo motivo la società bianconera ha deciso di muoversi sul mercato, riportando a Udine Roberto Pereyra dopo sei anni giocati lontani dal Friuli: nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità, a conferma delle insistenti voci giunte nel corso delle ultime ore.



L’argentino sarà una pedina fondamentale della squadra di Gotti e verosimilmente, assieme al connazionale De Paul, coprirà diversi ruoli. Da mezzala a centrocampista centrale, passando per la trequarti: El Tucumano, con la sua esperienza, potrà far fare il salto di qualità al reparto offensivo bianconero.



Saluta l’Udinese, invece, William Troost-Ekong, dopo due stagioni in bianconero: il difensore, chiuso anche dall’arrivo di Bonifazi, si trasferirà a titolo definitivo al Watford, per giocarsi le sue carte e ripartire dalla seconda serie inglese.



Insomma, l’ultima settimana di mercato è incominciata e la dirigenza sta ultimando gli ultimi colpi: nel frattempo, i bianconeri si preparano per la gara infrasettimanale contro lo Spezia, per il recupero della prima giornata di campionato.



Mercoledì sarà vietato fallire, per dimenticare la sconfitta di Verona e ripartire con il piede giusto verso un unico obiettivo: una salvezza tranquilla.