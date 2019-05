Se l’Udinese dopo la partita con l’Atalanta si trova ancora a 4 punti di distanza dalla zona rossa della classifica, lo deve soprattutto a Mihajlovic, che con la sua cura ha saputo rialzare il Bologna e battere l’Empoli nella cruciale sfida salvezza, proibendo ai toscani di avvicinarsi pericolosamente ai bianconeri.



Bianconeri che sono usciti sconfitti per 2 reti a 0 dallo stadio Atleti Azzurri di Italia, dopo una prestazione convincente soltanto a tratti: le occasioni per il vantaggio non sono mancate, ma prima il pallonetto di poco sul fondo di Lasagna, poi il clamoroso palo a giro di De Paul, hanno impedito ai friulani di trovare la rete che avrebbe indirizzato il match su altri binari.



Poi l’errore di Sandro, che ha steso ingenuamente Masiello e regalato di fatto ai nerazzurri il rigore che ha sbloccato il match e spianato l’Atalanta verso la vittoria.



Analizzando il match, però, mister Tudor può essere tutto sommato soddisfatto della gara dei suoi, che sono scesi in campo con la giusta mentalità, lasciando pochi spazi ai ragazzi di Gasperini e sfiorando più volte il vantaggio; poi è uscita la qualità dei nerazzurri e nel corso della ripresa i friulani sono rimasti schiacciati nella propria metà campo, riuscendo a ripartire solamente in contropiede.



Il regalo imperdonabile di Sandro, centrocampista con maggiore esperienza all’interno della compagine bianconera, poteva costare ancor più caro se solo l’Empoli avesse battuto il Bologna al Dall’Ara: fortunatamente così non è stato e i friulani hanno ancora un buon margine, ma altri errori del genere non si potranno ripetere nel corso delle ultime 4 gare mancanti.



Già a partire dal match contro l’Inter i ragazzi di Tudor dovranno essere abili a mettere in difficoltà i nerazzurri, cercando di chiudere il discorso salvezza il più presto possibile.