Primo giorno di lavoro per i friulani sui campi del Bruseschi che, dopo aver ufficializzato Jajalo, si assicurano anche Becão: ad annunciarlo è stato il Bahia, proprietaria del cartellino, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito. L’operazione costerà ai bianconeri circa 1.6 milioni di euro.



Inoltre, la famiglia Pozzo ha trovato l’accordo con l’attaccante macedone Ilija Nestorovski, che arriverà dal Palermo a zero: le parti hanno raggiunto l’intesa per un triennale e nei prossimi giorni verrà annunciato.

Continua il pressing per Toköz: il centrocampista classe ’96 ha dichiarato di volere un club blasonato, l’Udinese è arrivata ad offrire fino a 7 milioni per sottrarlo al Besiktas.



Interessa anche Lovera, attaccante in forza al Rosario Central, anche se il Napoli sembra più avanti nella corsa per il giovane centravanti.



In uscita si attende un’offerta per De Paul: troppo timido l’interesse del Siviglia, mentre la Fiorentina, anche grazie al pressing di Pradè, sembrerebbe disposta ad accontentare la richiesta bianconera per bloccare il fantasista argentino.

Behrami, invece, ha salutato il club dopo due anni in Friuli: ritorno in patria per lui, ha firmato un biennale con il Sion.



Insomma, il mercato è ancora a lungo, Tudor ha a disposizione molto tempo per valutare la squadra e conoscere i giocatori rientrati dai prestiti: deciderà dopo queste settimane chi trattenere e su chi puntare, mentre verranno ceduti coloro che non saranno giudicati parte integrante del progetto bianconero.