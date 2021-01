Non è riuscita ad andare oltre il pareggio la squadra allenata da Luca Gotti, fermata sul 2-2 dal Bologna di Mihajlovic: nel match giocato ieri al Dall’Ara, i bianconeri, dopo aver regalato tutta la prima frazione ai padroni di casa, sono riusciti a recuperare il risultato solamente nel secondo tempo, rimettendo in parità la gara in pieno recupero.



Il doppio vantaggio del Bologna, inframezzato dal momentaneo 1-1 di Pereyra, aveva dato fiducia agli emiliani, bravi a gestire il possesso del pallone e impensierire la retroguardia ospite con rapide ripartenze.



Nonostante l’avvio in salita, però, i friulani hanno saputo approfittare della superiorità numerica, causata dall’espulsione di Svanberg a inizio ripresa, per dimenticare il brutto primo tempo giocato e mettere alle corde i rossoblù, trovando la rete del pareggio finale con Arslan, subentrato a partita in corso.



L’Udinese, con il punto conquistato in extremis, sale così a 16 punti in classifica, rimanendo a +4 dalla zona rossa della graduatoria: a soli tre giorni dalla sfida contro il Napoli, sarà importante recuperare le energie necessarie ad affrontare la compagine partenopea, per cercare di minimizzare l’emergenza in attacco e ripartire con la giusta mentalità.



La gara di domenica prossima rappresenterà un importante crocevia per l’intera stagione: la possibilità di allungare sulle dirette inseguitrici, impegnate in scontri tutt’altro che scontati, potrebbe essere il giusto trampolino di lancio per i bianconeri.



Lasciarsi alle spalle il periodo negativo vissuto nell’ultimo mese, culminato con il pessimo primo tempo concesso ieri al Bologna, dovrà essere la prerogativa fondamentale per proseguire il campionato nel migliore dei modi, al fine di evitare altri errori imperdonabili e rimettersi in marcia verso l’obiettivo principale, la salvezza.