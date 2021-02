È iniziato nel, vittoriosa sul campo dello Spezia nel lunch match giocato ieri.Contro il club ligure,, scendendo in campo con la; in seguito alle zero vittorie nelle ultime nove gare giocate, infatti,, rivendicando la brutta caduta rimediata nella prima uscita stagionale contro la squadra neopromossa., mattatore della gara: suo il gol - il quinto in questo campionato - dal dischetto che ha sbloccato e deciso la pratica,. Lo spagnolo sta ritrovando la forma fisica ideale, dopo un inizio tutt’altro che felice., usciti dal terreno di gioco con il secondo clean sheet consecutivo: le Zebrette, grazie alla quinta vittoria in questo torneo, allungano sulla zona rossa della classifica, portandosi a +6 dal Cagliari., espulso ieri per doppia ammonizione: contro il Verona i friulani affronteranno l’ex compagno di squadra Lasagna, ceduto in questa sessione di mercato agli scaligeri, alla pari di Mandragora, accasato al Torino., invece,, in prestito con diritto di riscatto, mentre, approdato a Udine dal Napoli,, per dare continuità alla bella vittoria di ieri e guadagnarsi la fiducia e l’amore incondizionato dei tifosi.