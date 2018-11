Finalmente è tornata la, finalmente allo Stadio Friuli, contro la Roma, sono tornati quei tre punti tanto attesi. Vittoria che in casadi campionato: era il 26 agosto, esattamente tre mesi fa, quando i bianconeri si imposero sulla Sampdoria per 1-0. Da lì in poi, alla Dacia Arena, sono arrivati un pareggio (con il Torino) e ben 4 sconfitte, con tanto di allenatoredopo la trasferta di Empoli.Sabato era il momento di, che aveva la possibilità di trasmettere ai suoi nuovi tifosi la grinta con cui ha caricato la squadra per l’intera durata del match e l’intelligenza tattica che gli ha permesso di schierare una formazione priva di punte e con bena difendere la porta di Musso.Un modulo, mai utilizzato dall’offensiva mentalità di Julio Velazquez, ma che ha dato i suoi frutti, fermando prima ogni avanzata giallorossa e punendo, poi, dagli sviluppi di un fallo laterale un Santon distratto ed un fragile Juan Jesus. Certo,si è confermato un, dribblando con facilità la retroguardia romana, ma complice anche l’errore di valutazione di Fazio, in ritardo sul connazionale Pussetto, il nostro numero 10 si è potuto involare dritto verso Mirante, battendolo poi con un bel tocco in anticipo.I due argentini sono stati i, aiutati da un'importantecollettiva; la Roma, infatti, ha creato poco anche grazie alla maestosa copertura dei difensori bianconeri: gran partita di Larsen in posizione di difensore centrale, aiutato da Nuytinck ed Ekong ed accompagnato lateralmente da Ter Avest e Samir. Bene anche Fofana, capace di arginare assieme a Behrami le giocate di Pellegrini ed El Shaarawy (nettamente i migliori dei giallorossi) e bravo a costruire le azioni di ripartenza, passando anche dai piedi di Mandragora.Una prestazioneper tutti i componenti della squadra friulana:davanti ai suoi nuovi tifosi e sembra già essere nata quell'che l’allenatore piemontese cercava. Ora sta a lui ed ai suoi ragazzi continuare questa scia di risultati utili, per staccare le dirette concorrenti ed allontanarsi dalla zona retrocessione.Dietro corrono, ma l’Udinese deve andare più veloce di loro.a Nicola eai giocatori, con la consapevolezza che non è più permesso sbagliare come prima.