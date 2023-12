Vero e proprio scontro salvezza per l'Udinese che affronta il Sassuolo. I bianconeri sono ancora in cerca della prima vittoria casalinga della stagione. L'ultimo successo casalingo risale infatti allo scorso maggio, contro una Sampdoria già retrocessa.Effetto Cioffi già svanito? L'impatto era stato assai positivo. Poi la mancata vittoria con l’Hellas Verona e la sconfitta netta di Milano con l'Inter hanno riportato negatività all’interno dell’ambiente bianconero.Indispensabile fare i conti con la realtà. La classifica è assai deficitaria e la paura di retrocedere ha iniziato a serpeggiare tra i tifosi. L’Udinese è dal 1994 in Serie A, assieme alle metropolitane è la squadra che ha dato più continuità nella massima serie ma quest'anno c'è la sensazione che, se non s'inizia a macinare punti, il rischio di finire in B possa di giornata in giornata crescere. Udinese allora obbligata a vincere per la classifica, ancor di più dopo la vittoria del Cagliari proprio sul Sassuolo dell'ultimo turno.Serve una svolta, è chiaro ed è anche per questo che la società ha optato per il ritiro anticipato, così da compattare l'ambiente e preparare al meglio questa delicata sfida.I problemi da risolvere restano parecchi, al di là delle potenzialità dei giocatori che sicuramente sono superiori rispetto ai punti finora conquistati. Mancano i leader non solo dal punto vista tecnico ma caratteriale. L'Udinese che perde subito fiducia, fatica ad approcciare la gara nel modo giusto e a reagire ai momenti di difficoltà. Indispensabile una crescita dal punto di vista della personalità, del coraggio.Di fronte i bianconeri un Sassuolo che allo stesso modo non sta attraversando un buon momento. La sconfitta col Cagliari, arrivata a tempo scaduto, ha fatto malissimo agli emiliani e potrebbe aver lasciato parecchie scorie. Gara estremamente delicata dove oltre al fattore tecnico, uscirà vincitore chi gestirà meglio l’aspetto emotivo.