Il rientro di De Paul, la conferma di Musso, la continuità di Lasagna e l’importanza dei subentranti: sono questi i fattori principali della vittoria friulana a Roma, sponda giallorossa.



L’Udinese ritrova un successo importantissimo, che la fa respirare e di fatto allontanare dalla zona rossa della graduatoria: ora il vantaggio sul terzultimo posto è di sei lunghezze, con un trittico in vista da non fallire.



Genoa prima, Spal poi e infine Samp: le prossime avversarie della compagine guidata da Gotti decideranno il futuro del campionato friulano. Le Zebrette non potranno abbassare la guardia, ripartendo dalla grande gara giocata ieri all’Olimpico: contro un avversario quasi irriconoscibile, i bianconeri sono stati bravi ad andare subito in vantaggio, sfruttando la velocità di Kevin Lasagna, abile ad inserirsi alle spalle di Fazio e deviare in porta un tiro sbagliato di Rodrigo De Paul.



Poi la superiorità numerica, dopo un fallaccio di Perotti ai danni di Becao: nonostante l’uomo in più, però, l’Udinese non è riuscita a chiudere subito il match, soffrendo le avanzate dei padroni di casa, che hanno impensierito Musso con alcuni tiri dalla distanza.



Nella ripresa, complice anche la stanchezza dei giallorossi, i friulani hanno saputo gestire bene il pallone, facendolo girare in maniera veloce e ripartendo spesso in contropiede. È con l’ingresso di Fofana e Nestorovski, infatti, che gli ospiti hanno trovato la rete del raddoppio: la grande azione del Diez bianconero, incominciata dal centrocampista ivoriano e conclusa con il mancino del centravanti macedone, ha sigillato la gara, regalando a Okaka e compagni una vittoria che mancava da ormai troppo tempo.



Dopo il giro di boa l’Udinese non aveva mai trovato i tre punti, facendosi avvicinare dalle dirette contendenti alla salvezza: ora i ragazzi di Gotti dovranno essere bravi a non rilassarsi, affrontando le prossime tre uscite con la stessa mentalità vista nell’ultima settimana, al fine di scappare dai bassifondi della classifica e conquistare l’ennesima salvezza.