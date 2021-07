Il mercato bianconero non si ferma, in seguito alle partenze di Musso e De Paul, ceduti a titolo definitivo rispettivamente ad Atalanta e Atletico Madrid.



Dopo un periodo di stand-by iniziale, infatti, anche in entrata inizia a muoversi qualcosa: tra i pali, per sostituire l’estremo difensore argentino, il favorito è Luís Maximiano, portiere di 22 anni di proprietà dello Sporting Lisbona, ma attenzione anche a Silvestri e Joronen, che continuano a piacere alla dirigenza friulana.



In difesa è vicino l’accordo con Glik, centrale di esperienza che nel corso dell’ultimo campionato ha militato nel Benevento; ufficiale, invece, l’arrivo del centrocampista classe 2002 Destiny Udogie dall’Hellas Verona, in prestito con obbligo di riscatto.



Per l’attacco si pensa a Lapadula, che con il Perù ha disputato una discreta Copa America, anche se dai cugini del Watford potrebbe arrivare il centravanti nigeriano Isaac Success.



In uscita, invece, non sembrano esserci grosse novità: Stryger Larsen piace sia all’Inter che al Galatasaray, mentre i vari Teodorczyk, Vizeu, Matos e Cristo Gonzalez potrebbero partire nuovamente, andando a sfoltire ulteriormente il reparto offensivo.



I tifosi bianconeri, che da questa finestra estiva si aspettano molto, sperano di potersi lasciare alle spalle le ultime stagioni disputate e vivere finalmente un’annata diversa: nel corso dei prossimi giorni arriveranno altre ufficialità, che andranno a completare la rosa in vista dell'esordio casalingo contro la Juventus tra poco più di un mese.