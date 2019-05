40 punti raggiunti, salvezza conquistata aritmeticamente in virtù della classifica avulsa e 25 anni di fila in Serie A: insomma, un risultato non da poco se si pensa ai numerosi problemi che quotidianamente colpiscono le società italiane e quelle estere.

Nonostante la possibilità di essere raggiunta a quota 40 in caso di sconfitta a Cagliari, infatti, i tifosi bianconeri possono dormire sogni tranquilli, in quanto l’Udinese gode di un vantaggio decisivo su compagini come Genoa e Fiorentina.



Chiariamo brevemente la situazione: la squadra di Prandelli è obbligata a vincere a Firenze, inchiodando e raggiungendo la Viola a 40 punti, così come l’Udinese. Con questo risultato anche l’Empoli dovrebbe battere l’Inter a San Siro per rimanere in Serie A, portandosi a quota 41 e scavalcando di fatto le tre squadre sopra elencate.



Se alla fine della 38esima giornata la classifica dovesse vedere Genoa, Fiorentina e Udinese appaiate a 40 punti, si aprirebbe uno scenario interessante, che non colpirebbe però la squadra di Tudor: tant’è vero che i criteri della classifica avulsa contano in primo luogo i punti negli scontri diretti (tutte a quota 5), poi la differenza reti negli scontri diretti (Udinese a +1, Fiorentina momentaneamente a +1 e Genoa a -2). È proprio qui che i bianconeri possono considerarsi matematicamente salvi, perché se il Genoa dovesse battere con 2 reti di scarto la Viola, sarebbe la squadra di Montella a salutare la Serie A, andando a -1 nella differenza reti e venendo di fatto superata dal Grifone, che salirebbe a 0.



Discorsi che non toccano minimamente i friulani, bravi a guadagnarsi la salvezza aritmetica dopo la vittoria sulla Spal ed il conseguente passo falso del Genoa in casa contro il Cagliari; è proprio dalla partita contro gli estensi che i bianconeri devono ripartire in vista della prossima stagione, la 25esima consecutiva nella massima serie, record assoluto per una squadra del FVG.



I tifosi sperano nella conferma di punti fermi in questo finale di campionato, come Tudor, condottiero che incarna perfettamente i valori della Patria e terra friulana, e Okaka, giocatore rinato dopo la breve esperienza al Watford; sarà importante muoversi intelligentemente sul mercato, per evitare sorprese come quelle passate e ritornare a competere anche in Serie A, vendendo il giusto ed acquistando al tempo stesso pedine importanti ed esperte.