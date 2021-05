L’ennesima sconfitta, la 17esima del campionato, altri punti buttati, ancora un penalty concesso agli avversari. Nell’ultima gara casalinga della stagione, i bianconeri non hanno cambiato nulla rispetto alle ultime uscite, ripetendo le stesse prestazioni, svogliate e piuttosto noiose.



Contro la Sampdoria i ragazzi di Gotti sono scesi in campo senza spirito, giocando una partita spenta, priva di emozioni, creando poco o nulla: le uniche due fiammate sono arrivate solamente nella ripresa, grazie al solito De Paul, l’unico a provarci fino all’ultimo e mettere il cuore in ogni match giocato.



Il calcio di rigore regalato nei minuti finali è il perfetto riassunto di quanto fatto da metà marzo in poi: dopo un giro di boa soddisfacente, infatti, i friulani hanno smesso di giocare, fallendo parecchie chance per migliorare la propria posizione in classifica.



Le Zebrette concluderanno il campionato domenica prossima a Milano, dove affronteranno l’Inter campione d’Italia; le speranze di vedere una squadra unita ed agguerrita sono poche, soprattutto dopo le ultime prove disputate.



Terminare l’annata con dignità, però, è ciò che i tifosi si aspettano, per onorare una maglia tanto storica quanto pesante: il futuro di Gotti sembra ormai segnato, nonostante una salvezza raggiunta con anticipo.



Interpretare in maniera attenta la sfida con i nerazzurri dovrà essere la prerogativa principale, per andare in vacanza con serenità ed iniziare a preparare mentalmente la nuova stagione.