L'Udinese cambia ancora. Via Gotti, che paga gli errori di tutti e non soltanto i suoi, squadra affidata al suo vice Cioffi. Un altro allenatore ad interim (ora è ufficiale) e poi si vedrà, come esattamente fu dopo Tudor con il comachino.Si rivivono le stesse immagini del recente passato, in quello che sembra essere un triste dejavu. Tanti i nomi che circolano in queste ore, Paco Jemez pare essere ad un passo (non c'è ancora l'accordo nero su bianco), ma nell'attesa almeno contro il Milan in panchina ci andrà l'ex assistente.Dopo Guidolin, l'ultimo a dare vita ad un vero ciclo, i Pozzo hanno cambiato dodici allenatori in sette anni. Tanta confusione, pochi risultati e una classifica che, punto più punto meno, è rimasta sempre assai deludente. I bianconeri dopo le cavalcate europee di Sanchez e Di Natale, non sono stati più capaci di lottare per posto nella parte sinistra della classifica come a parole vorrebbe la società, anzi si sono stabilmente piazzati nei bassifondi, rischiando poco è vero ma restando sempre a pochi punti dalla B.Ora che si rivede lo spettro della retrocessione Gino Pozzo prova a correre a ripari, a dare una scossa ad un manipolo di giocatori spento e distratto. Lo fa nell'unico modo possibile, cacciando il tecnico.Cambio doveroso visti i risultati di questa prima parte di stagione. I numeri parlano chiaro e sono tutti a sfavore di Gotti. Le sole 3 vittorie in 16 giornate, la palese mancanza di un'identità di gioco, sommate ad uno spogliatoio spaccato in due, hanno portato ad una decisione che probabilmente, se non ci fosse stato il successo contro il Sassuolo, sarebbe arrivata anche prima.Si chiude così anche l'avventura del tattico che non voleva fare l'allenatore. Un sipario che doveva calare già lo scorso giugno, quando l'Udinese cercò diversi altri profili, spinse sull'acceleratore per provare a convincere Zanetti. Poi Gotti, più per mancanza di alternative che altro, è rimasto ma l'epilogo era già scritto.Era accaduta la stessa medesima situazione con Delneri, altro tecnico riconfermato a fatica e e nei fatti già sfiduciato in partenza Il finale è stato lo stesso, l'esonero.Che succederà da qui in avanti? ll momento è confuso, l'Udinese fatica a trovare la ricetta giusta per ricostruire un progetto vero e proprio. Mezza stagione praticamente è ormai andata in archivio. Il tempo scorre, le vittorie latitano e il rischio di riviere l'ennesima stagione anonima è dietro l'angolo.