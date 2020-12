È arrivata la terza vittoria consecutiva in campionato per i ragazzi di Luca Gotti, bravi ad espugnare l’Olimpico di Torino e conquistare il quarto successo stagionale, dando continuità ai risultati ottenuti contro Genoa e Lazio nelle precedenti uscite.



Nell’anticipo giocato sabato alle 18.00, infatti, i bianconeri hanno saputo concretizzare quanto di buono creato nel corso dei 90 minuti, andando in vantaggio nel corso della prima frazione con Pussetto, abile a raccogliere un suggerimento verticale di Deulofeu e amministrando l’1-0 fino al raddoppio di De Paul, coadiuvato dall’assist del connazionale Pereyra.



Solamente una sbavatura di Samir, perfetto fino a quel momento del match, ha consentito ai padroni di casa di rimettersi in partita e riequilibrare la sfida, ma un colpo da biliardo di Nestorovski ha regalato il 2-3 finale ai friulani, attenti nel gestire il risultato fino all’ultimo giro di lancette.



L’Udinese sale così al decimo posto in classifica, portandosi a 13 lunghezze – con una gara da recuperare - e sorpassando Cagliari, Bologna, Sampdoria, Benevento e Spezia.



Già a partire da domani, nell’anticipo casalingo contro il Crotone, i ragazzi di Gotti saranno chiamati a ripetere il successo di Torino, al fine di confermare il trend positivo e migliorare ancor più la graduatoria: servirà la stessa cattiveria agonistica messa in campo sabato, evitando disattenzioni inutili e ripetendo il gioco fluido e divertente visto nel corso degli ultimi incontri.