Non è riuscita a centrare il quarto successo di fila la squadra allenata da Luca Gotti che, nel match infrasettimanale contro il Crotone, non è andata oltre lo 0 a 0.

Un punto che permette ai friulani di prolungare la striscia positiva di risultati utili consecutivi, ma che di fatto interrompe il filotto di vittorie da cui arrivavano le Zebrette.



Contro la compagine calabrese l’Udinese non ha praticamente mai sofferto, complice la prova perfetta dell’intera retroguardia, attenta nel chiudere tutti gli spazi e annullare le ripartenze ospiti.

Bene anche il centrocampo: Arslan è stato bravo nel fare da filtro davanti alla difesa, mentre le mezzali sudamericane, De Paul e Pereyra, hanno dimostrato per l’ennesima volta di essere il valore aggiunto della rosa bianconera.



Troppo timida, invece, la prestazione dei due esterni, Molina e Zeegelaar, che raramente sono riusciti a prendere il fondo e servire i due attaccanti schierati dal tecnico adriese, Pussetto e Nestorovski.

Il macedone si è spesso sacrificato, giocando di sponda verso i compagni e facendo salire la squadra, mentre è stato proprio il centravanti argentino a mettere in difficoltà il reparto arretrato del Crotone, con spunti interessanti e giocate individuali.



Nonostante ciò, però, i padroni di casa non hanno trovato il gol del vantaggio - anche a causa delle due reti annullate per fuorigioco e ai miracoli compiuti da Cordaz, monumentale in varie occasioni – portando a casa un solo punto; i friulani, con il pareggio conquistato martedì, salgono a 14 lunghezze, mantenendo il decimo posto della classifica.



Domenica l’Udinese andrà a Cagliari, dove affronterà una squadra che sta attraversando un periodo tutt’altro che semplice: fondamentale sarà scendere in campo con la giusta concentrazione, per dare continuità ai risultati ottenuti ed allontanarsi definitivamente dalla zona rossa della graduatoria.