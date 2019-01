Che serva unadal mercato non c’è bisogno di ricordarlo, che la squadra debba migliorare la propriain classifica nemmeno; è questo il minimo sindacale per rallegrare un po’ gli animi e far felici i tifosi in questo mese di gennaio.Ma l’anno è lungo ed i supporters friulani, dopo 6 anni di delusioni, si aspettano altro dalla società: ilpiù grande è quello di ritornare in Europa, con una rosae con la possibilità di viaggiare anche infrasettimanalmente, seguendo i propri beniamini negli stadi più affascinanti (rievochiamo con estremo piacere ledi Liverpool e Dortmund).Ma nonostante tutto questo rimanga, visti gli ultimi tempi, per ripagare l’estrema fiducia dei tifosi bianconeri basterebbe unin grado di portare entusiasmo, gioia e perché no, stupore: l’ideale sarebbe undi qualche giocatore che a Udine ha regalato grandi gioie e lasciato alla gente bellissimi ricordi (vedi Quagliarella), oppuredi qualcuno già affermato che avvicinerebbe ancora di più i sostenitori friulani, ridonando quel fervore che i primi acquisti della seconda era Guidolin trasmettevano agli appassionati bianconeri.I tifosi sono stufi di sentire le solite notizie dal mercato, ossiadi giocatori che non hanno mai giocato in Europa, sconosciuti o che addirittura devono ancora esordire in prima squadra; servono bei prospetti, sì, ragazziche possano crescere assieme a quelli più esperti, ma servono anche delle figure come Behrami, giocatori diche possano accudire e far maturare quelli più giovani. In particolare è importantetante nazionalità diverse, creare un gruppo (italiano, possibilmente) che possa comunicare facilmente con gli altri elementi, darsi una mano nelle più grandi difficoltà e ripartire a testa alta, aiutati sempre dall’energia infinita dei propri supporters.Le richieste sono, la società ha i mezzi per farlo e per permettere ai tifosi, meritatamente, di stare più tranquilli, avendo finalmente una rosa completa e perché no, tornare a combattere per un posto alto in classifica.