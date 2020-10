Continua la, che in casa Viola non sa più vincere. A Firenze, infatti, il successo manca dal 2007 e, anche dopo la gara di ieri, la compagine di Luca Gotti èBrava la Fiorentina ad aprire subito le marcature, sfruttando gli spazi concessi dai bianconeri: Biraghi e Castrovilli hanno confezionato la rete del vantaggio, mentre Milenkovic, poco dopo, ha approfittato di unaper depositare alle spalle di Nicolas la palla del 2-0.La reazione dell’Udinese non ha tardato ad arrivare:hanno preceduto, seppur di poco,, abile a raccogliere una grande azione personale di Rodrigo De Paul e battere Dragowski.Nella ripresa il copione non è cambiato,: la doppietta di Castrovilli, nata proprio da un’azione di ripartenza, ha tagliato le gambe alla squadra di Gotti che, solamente a 5’ dalla fine,. Ciò non è bastato ad evitare la quarta sconfitta in cinque uscite per l’Udinese, che ora si trova, assieme al Bologna:Importante sarà ricominciare da quanto di buono visto nella sfida giocata ieri: glidi Pereyra, ladi De Paul, ladi Okaka e ladi Pussetto, infatti, dovranno essere il punto di partenza per preparare al meglio la gara di domenica prossima.Saranno, per evitare che la classifica si complichi ancor di più, tant’è vero che in caso di ulteriore ko la società potrebbe decidere di rimpiazzarlo: proprio per questo motivo sarà fondamentale, al fine di allontanarsi dalla zona rossa della graduatoria e respirare nuovamente.