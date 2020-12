Termina nel peggiore dei modi il 2020 per la compagine friulana, sconfitta in casa dal Benevento di Lapadula e compagni: i ragazzi di Luca Gotti non sono riusciti a centrare il settimo risultato utile consecutivo, perdendo in maniera piuttosto evidente lo scontro con il club campano.



Il vantaggio ospite, firmato da Caprari in avvio di gara – complice una palla persa in uscita da Arslan ed una successiva deviazione di Bonifazi, che ha ingannato e battuto Musso – è durato per tutta la prima frazione, nonostante i ripetuti tentativi di reazione da parte dei padroni di casa.



Le occasioni principali sono capitate sui piedi di Lasagna, che in un primo momento non è riuscito a centrare la porta e poi, nel corso della ripresa, si è fatto ipnotizzare dall’uscita bassa di Montipò, bravo ad anticipare l’attaccante dell’Udinese e chiudere lo specchio.



Il raddoppio di Letizia, abile a scappare alle spalle di Ter Avest e firmare lo 0-2 ospite a 13’ dalla fine, ha tagliato le gambe ai bianconeri e dato il colpo di grazia al match; soltanto la traversa, colpita da De Paul su punizione nel finale, ha impedito ai friulani di trovare il gol della bandiera, incanalando la gara verso il triplice fischio.



Con questa sconfitta, la sesta in questo campionato, le Zebrette restano inchiodate a quota 15, facendosi avvicinare dalle dirette inseguitrici - il terzultimo posto, presidiato dal Genoa, è distante soltanto cinque lunghezze.



I bianconeri avranno dieci giorni per ricaricare le batterie e preparare al meglio la prima uscita del nuovo anno, dove ad attenderla ci sarà la Juventus di Andrea Pirlo: fondamentale sarà cercare di scendere in campo con la giusta motivazione, per ripartire con il piede giusto ed allontanarsi nuovamente dalla zona rossa della graduatoria.