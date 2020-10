Ripartirà dalla gara contro il Parma, prevista per domenica alle ore 18.00, il campionato bianconero, dopo la sosta dedicata alle Nazionali.



Luca Gotti dovrà fare a meno del suo numero uno, Juan Musso, infortunatosi proprio durante il ritiro con l’Albiceleste: l’estremo difensore argentino ha riportato la rottura del menisco interno del ginocchio destro e tornerà in campo tra poco più di un mese.



Proprio per questo motivo il tecnico dell’Udinese sta studiando una formazione alternativa: in porta giocherà uno tra Nicolas e Scuffet, mentre in difesa, con il recupero di Nuytinck e l’arrivo di Bonifazi, ci sono cinque giocatori per tre maglie.



Il centrocampo, almeno per la prossima sfida, potrebbe essere composto nuovamente da cinque elementi, con Molina ad insidiare Ter Avest sulla destra e con il ballottaggio tra Ouwejan e Zeegelaar dall’altra parte.

In mezzo confermati De Paul, Arslan e Pereyra, ad accompagnare le azioni offensive di Lasagna e uno tra Okaka e Nestorovski.



In attesa del reinserimento in squadra degli infortunati Mandragora, Stryger-Larsen e Deulofeu, l’Udinese dovrà essere brava a trovare la prima rete stagionale, al fine di sbloccarsi definitivamente e scacciare così l’incubo del gol: in tre uscite, infatti, la squadra di Gotti non è ancora riuscita a concretizzare quanto di buono fatto nei 270’ giocati fino ad ora, amministrando bene il gioco, ma sbagliando tanto sotto porta.



La sfida al Parma sarà un esame di maturità importante per la compagine friulana, che non potrà fallire un’altra chance, per centrare la prima vittoria del campionato ed allontanarsi poco a poco dalla zona rossa della classifica.