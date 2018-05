E' successo quello che in fin dei conti tutti avevano dichiarato già parecchi mesi fa dopo i 33 punti raggiunti da massimo Oddo. Certo è che questa vittoria non cancella la stagione tragicomica vissuta dal popolo bianconero, tra alti e bassi che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Gli alti e bassi dell'era Delneri finiti nella crisi che ha portato all'esonero, lo stop alla capolista Inter con Oddo e le sei vittorie consecutive, ma poi le undici sconfitte in sequenza. La contestazione ripetuta a Gino Pozzo, si possiamo dire serenamente che anche se in serie A, a Udine sono rimaste sia scorie che macerie.



Bisognerà ricominciare, ma stavolta per davvero, troppe volte negli ultimi anni la squadra si è salvata senza meritarlo e ora è giunto il momento di azzerare tutto e iniziare un vero progetto nuovo. Tanti colpevoli sia tra i dirigenti che tra i giocatori, l'unica certezza per la prossima stagione sarà la coppia Tudor-Iuliano. In questo momento non voglio sbilanciarmi in opinioni sulle loro qualità, ma è certo che anche senza mostrare grandi segnali di risveglio siano riusciti a portare serenamente in porto la baracca.



Diversi giocatori dovranno decidere se proseguire il loro percorso di crescita qui o se le loro ambizioni e gli stimoli li porteranno lontano. Gente come Jankto, Barak, Fofana, Widmer, potrebbero essere il futuro, ma visto com'è andata la stagione potrebbero già diventare presto il passato. Jankto soprattutto ha diverse pretendenti e nell'ultimo periodo è stato quello più bersagliato dai tifosi. Ma è presto per fare programmi, teniamoci stretto il calore dei tifosi visto ieri nella vittoria contro il Bologna, spegniamo per un po' i riflettori e confidiamo che i prossimi mesi diventino per una volta una bella stagione per il popolo friulano.