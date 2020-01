Era fondamentale uscire dal Via Del Mare con tre punti in tasca, per allungare in classifica sulle dirette inseguitrici - evitando di essere raggiunti in graduatoria dai salentini – e iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno.



Vittoria che ha permesso ai friulani di salire a quota 21, superando Fiorentina e Sassuolo e portandosi a una sola lunghezza dal nuovo Milan di Ibrahimovic: saranno proprio quest’ultime due le compagini avversarie dell’Udinese, che chiuderà il girone di andata ospitando i neroverdi nel lunch match della prossima domenica, incominciando poi quello di ritorno a San Siro tra due settimane.



La partita che i ragazzi di Gotti hanno disputato ieri ha confermato il grande momento di forma dei bianconeri e dato ragione alle scelte del tecnico ad interim, che oramai sembra essersi rassegnato al ruolo di primo allenatore: il reintegro in rosa di Nuytinck, l’esclusione di Jajalo per favorire la crescita di Mandragora, il recupero di Sema e le azioni individuali di De Paul hanno permesso ai friulani di superare agilmente un Lecce non all’altezza.



Le due reti annullate a Okaka con l’ausilio del VAR avevano fatto pregustare ai duecento tifosi giunti in Puglia una vittoria arrivata solamente nel finale, grazie alla classe del Diez bianconero, che prima si è portato a spasso la difesa giallorossa e poi ha depositato in porta il pallone del decisivo 0-1.



Il secondo gol consecutivo dell’argentino è frutto di una stagione tutt’altro che semplice, formata da tante critiche e numerosi errori, imperdonabili per un giocatore del suo calibro; ora sembra aver finalmente ritrovato quella strada intrapresa nel corso del campionato passato, in un ruolo che nella Selección ha ormai conquistato a pieno regime.



Rodrigo dovrà essere il leader di questa squadra, trascinando i compagni verso una salvezza tranquilla, con la sua classe e le sue giocate di qualità in mezzo al campo e sulla trequarti; continuare la striscia positiva delle ultime due uscite è la prerogativa principale di questo inizio di 2020, per conquistare punti preziosi e raggiungere il più presto possibile l’obiettivo stagionale.